袁皓俊膺年度最佳撲救

2022/23球季港超聯年度「最佳撲救」經過球迷一輪網上投票後，最終由理文門將袁皓俊，憑去年11月聯賽作客對東方的精彩撲救，成功當選。

理文去年11月於聯賽作客旺角大球場面對東方，以1比0擊敗對手，「黃黑軍團」當時能夠全取3分，「肥袁」應記一功，雖然已相隔超過半年，但他對那次撲救仍記憶猶新：「呢球撲救其實幾重要，始終去到賽事尾段，又幫到球隊攞齊3分，令我哋去到季尾，仲有希望爭聯賽冠軍。」可惜2022/23球季對「肥袁」而言似乎並不如意，他上季受傷患困擾令出場機會減少，球隊亦未能奪得任何錦標，因此他坦言能夠奪得「年度最佳撲救」，總算有一點點安慰。

走出傷患為理文踢好每一仗 「肥袁」去年「高級組銀牌」4強傷出後，便甚少為理文把關，他透露6月曾接受手術，早前已開始跟隨球隊操練，他謂此前受大大小小傷患影響，必然會感到失落，但仍努力保持正面：「受傷實會唔開心，當時睇吓其他運動員嘅自傳，了解點樣克服傷病同調整心態，令自己有所領悟。」

理文去季距聯賽冠軍只差一步，「肥袁」指球隊視這項冠軍為終極目標，但現階段不會想得太遠：「聯賽係長途賽，暫時專注踢好每場波，唔好鬆懈，咁先可以捱到尾去爭冠軍。」