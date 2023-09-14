賽和阿富汗司徒Sir失望

港隊U22周二繼續在烏茲別克出戰2024「U23亞洲盃」外圍賽最後一場分組賽，對戰阿富汗，雙方最終互交白卷，港隊以1和2負完成今屆賽事，惟因得失球不及對手，只能在小組排包尾出局。

受頻密賽程，加上部分球員身體不適，港隊今仗陣容作出5個調動，後衞羅焯熙、曾以行及嚴啟倬，連同兩名前鋒黃皓雋、陳傲軒齊齊擔正，門將則續由伍瑋謙把關。

賽前已篤定出局的港隊，面對同樣兩戰全敗的阿富汗，開賽初段踢得主動，12分鐘曾以行交出長傳，宏愷志窄角度起腳，但被門將撲出底線。3分鐘後陳傲軒禁區內控橫，宏愷志勁抽再次未能射破對方門將十指關，半場兩隊互無紀錄。

盼年輕港將繼續進步 易邊後港隊換入劉家喬加強攻力，但53分鐘差點失守；法里德交出斜線，侯斯因推過門將伍瑋謙，但面對空門竟然射高。兩隊之後同樣未能製造太大威脅，隨着比賽尾段後備入替的何瀧浩，禁區頂埋門不中目標，港隊最終與阿富汗踢成0比0，各得1分。

港隊今仗表現有所進步，惜未能擊敗阿富汗，賽後主教練司徒文俊承認有點失望：「我哋今場目標想贏波，上半場有黃金機會可惜唔入，同埋我覺得球證好多判決都有問題，有啲好明顯嘅手球、五五波都冇吹，尺度不一。」總結今屆賽事，「司徒Sir」承認成績差勁，但希望年輕球員可以吸收經驗，在往後職業生涯繼續進步。