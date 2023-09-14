世大運頒獎劍擊隊豐收

香港運動員上月於成都世界大學生運動會共獲4金1銀7銅，12面獎牌創歷屆最佳成績。為表揚運動員表現，香港體育學院昨日舉辦頒獎儀式，透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向獎牌運動員頒發共375萬元獎金。

香港隊於世大運奪得12面獎牌，成績為歷屆之最，更追平參賽以來港隊獎牌總數，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」周三向17名獎牌運動員頒發共375萬元獎金。根據計劃，個人項目金、銀、銅牌得主分別可獲50萬、25萬及10萬港元獎金。至於團體項目金、銀、銅牌得主則分別可獲100萬、50萬及20萬港元獎金。

「劍神」張家朗憑花劍個人賽及團體賽「雙金」，共獲75萬港元獎金；至於劍擊隊於今屆賽事奪得3金1銅，豪取210萬港元獎金，成為港隊大贏家。

女子重劍個人賽金牌得主佘繕妡表示：「這是我第一次拿到這麼多獎金（50萬港元），我會存起來，投資在2024巴黎奧運備戰之用。」

佘繕妡用獎金備戰奧運 22歲的佘繕妡即將第2次出戰亞運，她表示：「現時我的狀態良好，希望亞運可以展示自己今季所學的技術，為香港爭取獎牌。5年來我已經累積很多國際賽經驗，那些正賽對手今次都會參加亞運，希望有能力和她們一拚。」亞運劍擊賽事將於9月24日展開，佘繕妡表示將隨香港重劍隊於21日出發到杭州。余樂詩報道