綠藍鬥法加時分高下

今屆高級組男籃銀牌決賽戰至周二晚接近十一時半才完結，皆因雙方有出色發揮，你追我趕鬥到加時才分出勝負，重溫這場精彩大戰！

「藍軍」香港東方得分主力基拔缺陣，正選改以麥洛連配搭卜聿揚，以「雙塔陣」出擊。滿貫開局先有倒戈上陣的李琪連入5分，東方則由麥洛連4次殺入籃底得分，並博得「and 1」，帶領球隊一度反超前，陳兆榮亦有6分進帳，助東方曾領先5分。滿貫的黃鎮煒和歐陽維江各入三分球，追成19平手。不過東方的卜聿揚和徐遠成7分鐘內各錄3犯，令球隊防守端添加壓力。

蓋帝斯麥洛連入樽騷 兩軍今季首度交鋒，焦點落在兩大中鋒蓋帝斯和麥洛連之對決，兩人在第2節連環入樽掀起高潮，其後林俊光「空中接力」得手，加上葉俊傑偷球助攻蓋帝斯，以及李琪兩記「三分彈」，助滿貫擴大分差至14分，「綠軍」半場以44比33領先。

換邊後，東方急起直追，陳兆榮晃過葉俊傑跳投得手，其後妙傳助攻麥洛連，加上蘇利文貢獻4分，完第3節追至落後7分。

最後一節，4犯在身的卜聿揚籃底力壓黃鎮煒得分，蘇利文亦投進三分球一度為東方追平，但滿貫的李琪以三分球回應。比賽尚餘12.3秒，朱梓鎔不顧受傷博得罰球，隊長徐遠成代射3罰中2，追成78比78將比賽帶入加時。

今場手感極佳的李琪加時階段再投進關鍵三分，加上歐陽維江籃底得手，林俊光及方誠義命中罰球，助滿貫以90比80取勝，首次捧走銀牌冠軍。