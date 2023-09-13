秋季帆船賽維港上演 逾600名帆手較量

「寶馬秋季帆船賽」剛過去周日於維港上演，為2023至2024年帆船賽季揭開戰幔。經歷漫長暑假後，維港千帆並舉的場面重現，賽事錄得近90艘來自7個統一級別、Sportsboat以及大船級別的賽船，近600名帆船運動員同場較量。

賽事原本安排兩日上演，惟上周末因惡劣天氣影響，賽會縮短賽事，只設周日兩場比賽。賽事起點設於九龍灣，途經紅磡及筲箕灣一帶，兩艘同屬TP52型帆船的職業賽船「Happy Go號」及「鳳凰號」，均有出戰開鑼賽，前者精英雲集，船上14位帆手至少有4名為前港隊帆船運動員，包括王傲文、羅逸峰及謝劭傑等。「鳳凰號」則以培育新人為宗旨，13名船員中有4位是資深帆手，其餘均是帆船「新鮮人」。

「鳳凰號」初出即勝 比賽一開始時，「Happy Go號」因出現狀況而遲了起航，變相「輸在起跑線」，「鳳凰號」則先拔頭籌，首場賽事即佔盡優勢。「Happy Go號」始終具備實力，眾船員調整過後，第二場賽事急起直追，扳回一城，累計兩場賽事成績後，最終獲組別亞軍。至於「鳳凰號」兩場賽事均交出穩定表現，初出即勝，在其帆船組別稱霸。