網壇「賦二代」遺傳強大基因 古斯希域踏上青雲路

本年度美網剛結束，祖高域破紀錄第24次贏得大滿貫的同時，大家還記不記得2001美網冠軍是誰？當年力挫森柏斯捧走男單桂冠的澳洲球王希域，如今依然離不開網球圈，除擔任台維斯盃領軍人物外，其兒子古斯希域（Cruz Hewitt）亦逐步踏上球壇青雲路，去年贏得個人首個ITF錦標盡展天賦，勢繼承父親衣鉢，擔當受人關注的球壇「賦二代」。

年僅14歲的「古斯仔」，無論外表及內在運動細胞，都遺傳了父親希域強大的ＤＮＡ，也難怪，古斯自幼未懂走路，已經被母親抱着看爸爸比賽，剛站得穩便已當正網球場是遊樂場，曾將玩具劍放入球拍袋，帶到場上揮舞。幾歲人仔已球感過人，擊球動作頭頭是道，就連「瑞士天王」費達拿也忍不住「教他兩招」，無可否認，Cruz這條起跑線令人羨慕萬分。

去年稱霸ＩＴＦ青年組賽事 Cruz出生那年（2008年）正值是希域深陷臀部傷患的時候，不過希域還是熬過來，其後娶了女星卡維迪，最終兩人育有3名子女。時光飛逝，希域2016年退役，兒子的網球潛能逐步爆發，2021年，年僅12歲的Cruz在坎培拉泥地場上，贏得澳洲青少年錦標賽冠軍，去年11月，這位「賦二代」於斐濟ＩＴＦ青年組奪冠，贏得個人首個ＩＴＦ錦標，嶄露光芒。

為愛兒學打波慈父舉家遷居 孟母三遷，為了讓兒子接受最適合的訓練，希域不惜舉家由墨爾本搬到黃金海岸，方便兒子在ＫＤＶ網球學院學習，目前Cruz的青少年世界排名327，不要忘記他只得14歲，前途無限，至於能否超越父親，各位拭目以待。