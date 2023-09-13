地標戰即貢獻兩助攻 米高：冇波入好失望

年僅19歲的米高早前才領取特區護照，並趕及在今仗友賽上陣，最後其港隊「地標戰」踢了71分鐘，除有兩個助攻外，更「頭頂腳踢」兩度中楣，表現相當搶鏡。賽後他受訪時坦言對未有入球感失望：「好似我之前講過，前鋒嘅職責就要擺個波入網，但今場我做唔到，其實自己有唔少機會，只係把握唔到，有兩個助攻算係唔錯，但我更想同時拎到兩入球同兩個助攻。」米高又笑言擔心被父親（前晨曦前鋒哥連斯）責備：「如果佢知道港隊入咗10球，但無我份實好嬲，老實講我好驚畀佢鬧，今晚手機我會較定靜音模式。」