地標戰即貢獻兩助攻 米高：冇波入好失望
香港足球代表隊周一熱身賽大炒汶萊10蛋，剛入籍即為港隊上演處子戰的米高雖然交出兩個助攻，惟他坦言對未能取得入球感失望。
年僅19歲的米高早前才領取特區護照，並趕及在今仗友賽上陣，最後其港隊「地標戰」踢了71分鐘，除有兩個助攻外，更「頭頂腳踢」兩度中楣，表現相當搶鏡。賽後他受訪時坦言對未有入球感失望：「好似我之前講過，前鋒嘅職責就要擺個波入網，但今場我做唔到，其實自己有唔少機會，只係把握唔到，有兩個助攻算係唔錯，但我更想同時拎到兩入球同兩個助攻。」米高又笑言擔心被父親（前晨曦前鋒哥連斯）責備：「如果佢知道港隊入咗10球，但無我份實好嬲，老實講我好驚畀佢鬧，今晚手機我會較定靜音模式。」
大讚球迷夠熱情
首次在港比賽的米高，同時大讚球迷十分熱情，承諾之後會努力爭取「開齋」：「我之後起腳會盡量嘗試中目標，同射得刁鑽啲，等對方龍門撲唔到。」對於或要與另一中鋒安永佳爭正選中鋒位置，米高表示不太擔心：「我同安永佳唔同類型，我會好好表現自己，等主教練莊恩安達臣視乎戰術，再決定用邊個。」李浚湣報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：