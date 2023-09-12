男籃失亞運資格港協遺憾

港協暨奧委會昨日發文指出，該會團部人員已抵達杭州為中國香港代表團作前期準備，並就香港籃球隊的參賽資格立刻與亞組委人員聯繫，獲杭州亞組委確認香港男子5人籃球隊未能獲得參加杭州亞運資格。港協重申一直作出最大努力，對未能爭取男籃參與亞運表示遺憾。