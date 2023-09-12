體育

空手道都柏林站劉慕裳摘銀

世界一級空手道超級聯賽都柏林站煞科，香港好手劉慕裳在女子個人形決賽不敵世界一姐大野暉，奪得亞軍。這是劉慕裳連續7次晉級K1超聯決賽，前6次均奪亞而回。今次劉慕裳率先登場，以「八步連」獲得44.4分，大野暉同樣打出「八步連」，但技高一籌，取得45.3分奪得冠軍。
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