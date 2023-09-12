9月12日(二)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月12日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
空手道都柏林站劉慕裳摘銀
世界一級空手道超級聯賽都柏林站煞科，香港好手劉慕裳在女子個人形決賽不敵世界一姐大野暉，奪得亞軍。這是劉慕裳連續7次晉級K1超聯決賽，前6次均奪亞而回。今次劉慕裳率先登場，以「八步連」獲得44.4分，大野暉同樣打出「八步連」，但技高一籌，取得45.3分奪得冠軍。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20230912-0912_00286_017/空手道都柏林站劉慕裳摘銀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc