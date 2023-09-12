黃澤林衝獎牌有實力冇壓力

香港網球代表隊昨日在維園網球主場會見傳媒，分享亞運備戰狀況，今屆港隊派2男4女征戰，其中黃澤林對衝擊獎牌保持平常心，不希望被壓力影響表現。

港隊今屆派出黃澤林（Coleman）、王康傑、張瑋桓、李芬、王康怡和胡可澄共2男4女，分別出戰男女子單打、雙打和混雙。

香港網球代表隊已超過60年未能於亞運奪得獎牌，但總教練鮑毅民形容本屆代表隊具備經驗及潛能，可能有所突破，但坦言對手實力強大，不希望令港將增添壓力：「Coleman今年才展開首個職業賽季，對他太多期望並不公平，而且內地球手的實力相當出眾。」談到王澤林和張瑋桓的混雙組合，會否成為香港的獎牌希望？鮑毅民直言打入4強就能取得獎牌，如果能夠抽好籤，隨時有驚喜。

世大運摘銅強心針 Coleman今年成績理想，6月在職業巡迴賽突尼斯F29站奪冠，成為首位贏得男子職業賽錦標的香港球手，其後在世大運混雙勇奪銅牌更令信心提升。Coleman對於首次出戰亞運感覺非常特別，但對衝擊獎牌則抱平常心：「盡力打好每場波就得，如果想得太長遠，反而會影響發揮。」■鄧文滔報道