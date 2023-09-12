星級評述徐嘉樂譚偉洋賽前論戰

男子高級組銀牌經過兩個月角逐，來到終章，滿貫挾着3連勝的氣勢，力爭隊史首冠，但香港東方豈會坐以待斃，誓拉長戰線到周五（15日）的附加賽終極一鬥。這場對決前，不妨聽聽東網星級評述譚偉洋和徐嘉樂講解關鍵，做定功課。

滿貫和東方有一共通點——新教練。前者找來台灣教練徐仲毅，後者請來波斯尼亞教練巴拿莫域，風格各異。「滿貫打台式球風，不注重某個球員，上場對南華，有5人得分上雙，而東方基本上靠基拔和麥洛連得分。」前港隊隊長徐嘉樂說。不論哪種打法，都要時間適應和磨合，嘉樂認為落入負方的東方「因禍得福」：「東方是職業隊，一星期練11課，加上落入負方，今季打了5場波，相反滿貫只打3場，實戰和練習次數略遜。」

張延隆蕭瑋耀X Factor 今場重頭戲，是兩隊中鋒首次碰頭。麥洛連早於ＡＢＬ（東南亞籃球邀請賽）加入東方，在銀牌場均交出17.6分及16.6個籃板；蓋帝斯季前加入滿貫，場均取得28.7分及17個籃板。「兩個外援打法不同，單看數據，蓋帝斯比較好，但籃球要看整體，麥洛連很多貢獻數據反映不到。很難預測誰表現較好，但要留意犯規問題，有可能影響勝負。」前港隊中鋒譚偉洋說。他指出東方最大優勢，是擁有兩個外籍球員麥洛連和基拔，後者火力尤其強勁：「滿貫要盡可能干擾，不讓基拔輕鬆接球，相信也會採用聯防、協防甚至夾擊。」

除了王牌球員，後備發揮同樣關鍵，嘉樂認為張延隆有望成為東方「X Factor」：「張延隆加盟時間尚短，但與Mensur（巴拿莫域）曾在南華合作，互相熟悉。作為控衛，他掌握球隊命脈，表現一場比一場好。」阿洋則期待滿貫小將蕭瑋耀表現：「蕭瑋耀頗受教練看重，出場時間多。他是3D球員（兼具三分和防守能力），有機會與基拔對位，或會成為防守上的X Factor。」