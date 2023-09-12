on.cc東網直播、港台電視32播映：高級組銀牌男籃決賽 滿貫香港東方強強爭冠！

滿貫 蔡再懃（綠衫）

本地籃壇兩場矚目大戰——男女子高級組銀牌籃球決賽，今晚重返灣仔伊利沙伯體育館舉行！以全勝姿態闖進決賽的滿貫將火併負方「復活」的香港東方，「綠軍」強援蓋帝斯加盟後展現超班實力，能否帶領滿貫首次捧走高級組銀牌冠軍寶座，成為焦點，兩軍今季首次對陣，激戰可期。（on.cc東網周二晚上8時40分直播、港台電視32周二晚上10時30分播映）

滿貫將於今晚8時40分大戰香港東方，力爭隊史首座高級組銀牌冠軍。滿貫今季狀態大勇，先後擊敗崇德飛鷹、永倫及衞冕的南華，以勝方冠軍的姿態躋身總決賽，後衞蔡再懃表示「綠軍」將以「夫添」應戰。美籍外援蓋帝斯加盟後表現相當對辦，場均交出28.7分，對永倫一戰更豪取40分及20個籃板，今場他將與香港東方加拿大籍中鋒麥洛連正面交鋒，兩人同樣身高逾2米，這場籃底爭霸戰值得留意。

香港東方備戰充足 至於香港東方銀牌首戰擊敗漢友後，第2場以兩分不敵南華跌落負方。其後東方愈戰愈勇，連挫漢友、永倫，再於上月29日重遇南華，結果憑基拔和麥洛連合力轟入45分，以80比59成功「復仇」，力保爭標希望。香港東方9月2至4日於澳門參加「The Asian Tournament」，與澳門黑熊、廣州龍獅等5支球隊角逐，最終打入季後賽，賽事讓東方板櫈球員有更多練兵機會，有助備戰今場銀牌決賽。

頭場福建偉邦爭后座 女子組方面，決賽由福建大戰偉邦，賽事將於晚上7時舉行。力爭銀牌4連霸的福建在晉級之路先後擊敗荃灣、均安和七喜，以全勝姿態殺入決賽。至於偉邦則在今屆首仗不敵安青跌落負方，其後擊敗東方、均安荃灣及七喜，自2014年後再次躋身銀牌決賽。

球迷可於城市售票網售票處選購賽事門票，亦可到城市售票網及其購票熱線：31661288購買門票，每人每次最多可購買4張門票。所有售票途徑會於今晚6時停止發售。

滿貫 蕭瑋耀 香港東方 張延隆 滿貫 蓋帝斯（左） 香港東方 陳兆榮（右） 香港東方 麥洛連（藍衫）