再闖英式球壇溫家琪雙線發展

曾經在英式桌球世界排名第5的溫家琪，幾年前由英式轉打美式，成為香港女子美式桌球第一人。今季她再迎新挑戰，夥拍「四眼Cue后」吳安儀等回歸英式球壇爭逐，同時繼續在美式桌球打拚，試圖雙線發展。

溫家琪回歸英式球壇第一擊，將會在女子全英賽亮相，世界女子桌球（WWS）官網日前特別出Post，歡迎這位港將歸來：「我們宣布前澳洲公開賽亞軍溫家琪，將參加本月列斯舉行的全英賽，熱烈歡迎她回歸，這位前世界第5的球手，自2018年後首次回到巡迴賽，我們非常期待。」

喜與吳安儀並肩作戰 對於再次爭逐英式球壇，家琪坦言緊張：「近幾年世界各地的女子球員水平提升了不少，自己好幾年沒打英式比賽，暫時不敢有太大的期望，現時個人技術也混合了不少美式的元素，很想透過今次比賽感受一下轉變。」家琪過往與吳安儀曾在女子桌球世錦賽贏得女雙冠軍，她高興可以與昔日一班隊友再度並肩作戰。

儘管重返英式桌球壇，但家琪仍會保持美式桌球的比賽，所以預計今季會比較忙碌，「我想試試雙線發展，雖然香港暫未有球員試過，我覺得兩者都有發展空間。」家琪本月中會先到英國出戰全英賽，10月則到奧地利轉戰世界女子美式10號球錦標賽。