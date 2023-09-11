感謝質疑者「火上加油」 歌莉嘉芙首捧大滿貫
昨日美網女單決賽，美國「天才少女」歌莉嘉芙（Coco）與白羅斯球后莎芭蘭卡爭冠，雙方激鬥逾2小時，Coco終以2比1反勝對手，在主場球迷面前，生涯首捧大滿貫獎盃。賽後她向質疑者反擊：「多謝那些質疑我的人，令我燃燒得如此光亮！」
決賽雙方從未染指美網，「準1姐」莎芭蘭卡大滿貫經驗豐富，甫開局已破發，先贏一盤6比2。惟Coco在主場觀眾支持下，以6比3扳平盤數，至決勝盤更連續兩次破發，取得4比0的絕對優勢。莎芭蘭卡苦苦支撐，第5局「破蛋」但未能止血，嘉芙把握機會送出「Love Game」，再贏一盤6比2，首度成為大滿貫盟主。
2017年後首位本地薑贏美網
19歲的Coco是自1999年「細威」S威廉絲（17歲）後，贏得大滿貫的最年輕美國球手，也是2017年後，首位贏得美網的本土球手。「謝謝那些不相信我的人。一個月前我贏得WTA 500級冠軍，他們說我會止步於此；兩星期前我贏下1000級冠軍，他們又說我到達極限了。然後我站在這裏，捧起大滿貫獎盃。」年少成名的嘉芙，一直受到高度關注與壓力，她用冠軍粉碎質疑：「他們以為在『火上澆水』，實際上是『火上加油』，讓我發光發亮。」她同時感謝父母：「這是我首次見到爸爸哭，他不想讓別人知道，但被4K攝影機拍到了。小時候爸爸帶我來看威廉絲姊妹打球，能踏上這個舞台，真是不可思議。」
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