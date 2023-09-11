感謝質疑者「火上加油」 歌莉嘉芙首捧大滿貫

2017年後首位本地薑贏美網

19歲的Coco是自1999年「細威」S威廉絲（17歲）後，贏得大滿貫的最年輕美國球手，也是2017年後，首位贏得美網的本土球手。「謝謝那些不相信我的人。一個月前我贏得WTA 500級冠軍，他們說我會止步於此；兩星期前我贏下1000級冠軍，他們又說我到達極限了。然後我站在這裏，捧起大滿貫獎盃。」年少成名的嘉芙，一直受到高度關注與壓力，她用冠軍粉碎質疑：「他們以為在『火上澆水』，實際上是『火上加油』，讓我發光發亮。」她同時感謝父母：「這是我首次見到爸爸哭，他不想讓別人知道，但被4K攝影機拍到了。小時候爸爸帶我來看威廉絲姊妹打球，能踏上這個舞台，真是不可思議。」