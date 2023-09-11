港隊U22吞烏茲別克10蛋提早出局

港隊U22上周六繼續遠赴烏茲別克，出戰2024「U23亞洲盃」外圍賽E組第二輪分組賽，在Jar體育場面對上屆亞軍烏茲別克。主隊實力強橫，港隊半場已落後3球，易邊後再失7球，最終慘負0比10，分組賽兩連敗提早出局，煞科戰周二晚鬥阿富汗。

港隊是役陣容作出4個變動，後衞葉卓文、中場劉君正、林樂賢，連同翼鋒李樂謙復任正選。門將續由伍瑋謙把關，劉家喬、余在言則負責攻堅。趙聡悟、黃皓雋及曾以行3位擁有大港腳經驗的球員先列後備。

由於同組伊朗較早時間擊敗阿富汗，令港隊今仗必須有分落袋，才可保住晉級希望，惟6分鐘已被烏茲別克攻陷，尤拉庫茲耶夫右路傳中，諾域查耶夫門前剷入，烏茲別克領先1比0。25分鐘主隊再下一成，法伊祖拉耶夫強行突破後再抽射得手。3分鐘後宏愷志禁區內犯手球，12碼由奧迪洛夫操刀破網，港隊半場落後3球。

司徒Sir：比數或表現都係恥辱 易邊後港隊變陣，由黃皓雋入替傷出的劉家喬，惟未能扭轉形勢，57分鐘葉卓文禁區內踢跌法祖拉耶夫，球證再指12碼點，拉赫莫納利耶夫輕鬆射成4比0，港隊隨後再失6球，完場慘吞10蛋。

港隊主教練司徒文俊在賽後記招承認極度失望：「首先我想同香港球迷道歉，無論比數或表現都係恥辱，完全唔可以接受。上半場我哋嘗試壓前少少，諗住阻止佢哋喺後場組織攻勢，可惜做唔到。」下仗面對阿富汗，「司徒Sir」指對方相當體能化，而部分港隊成員正經歷10日4戰，擔心或因此陷入劣勢。

李浚湣報道