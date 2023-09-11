等演地標戰 米高：想勁過老竇

港隊今晚在大球場迎戰汶萊，其中日前正式入籍的前晨曦前鋒哥連斯之子米高，有望正選上演「地標戰」，這位「名將之後」希望能超越父親的成就。

哥連斯球員時期在本地賽事入球頻頻，令人留下深刻印象，如今其子有機會在香港足球留下印記。不過米高未有感到太大壓力，更盼望超越父親的成就：「我知老竇以前喺香港有幾威水，但我想比佢做得更加好，同埋好多屋企人都喺呢度住，所以代表港隊踢波，對我嚟講相當有意義。」米高又指申請特區護照前，曾諮詢父親意見：「揀入籍香港，絕對唔係一個容易嘅決定，但阿爸話呢個係正確嘅選擇，係時候要寫低屬於自己嘅故事。」

盼與艾華頓擦出火花 港隊目前已錄得6場不勝，當中僅入兩球，其中一球更為對手烏龍球，令不少球迷對球隊攻力感到擔憂，米高自信能夠在這方面作出貢獻：「我睇咗球隊之前對越南同柬埔寨嘅比賽，其實大家踢得都算唔錯，只係最後一腳可以做好啲，我會盡力幫港隊攞到『士哥』，爭取勝利。」米高今晚有機會與另一入籍兵艾華頓合作掛帥，他形容後者甚具速度，希望兩人可以盡快取得默契，擦出火花。