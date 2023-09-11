今晚回師大球場出擊 港隊添箭頭強攻汶萊

港隊前鋒 艾華頓（左）

備戰世盃亞洲區外圍賽及亞洲盃決賽周的港隊，今晚回師香港大球場與汶萊進行友賽。繼艾華頓之後，港隊近日再補選另一位新入籍前鋒米高，今場有望在主場球迷面前上演處子戰。港隊攻力能否進一步提升，令球迷充滿期待。（港台電視32周一晚8時直播）

港隊今個國際賽期共安排兩場友賽，上仗在艾華頓先開紀錄下，最終作客被柬埔寨逼和1比1，近6場賽事不勝。主教練莊恩安達臣指隊內士氣未受影響，惟希望今場表現能有改善：「我哋希望贏得所有比賽，對柬埔寨一戰下半場踢得唔好，畀對手有反擊機會，絕對唔係今場對汶萊我哋想交出嘅表現。」近日本港受暴雨侵襲，大球場草地情況令人關注，港隊賽前官方操練亦改在將軍澳足球訓練中心進行，「安帥」就相信大球場情況問題不大。

莊恩安達臣對米高有期盼 繼上場斬獲入球的艾華頓後，港隊大軍再迎來新面孔米高，「安帥」對這位19歲箭頭頗有期盼：「米高擁有其他香港球員冇嘅特質，佢速度快，喺前場停到波，而且射門能力出色，過往經常入到波，希望佢可以幫港隊做到同樣嘅嘢。」他透露今場正選陣容將有變動，上場缺陣的茹子楠已經復操，今晚有望重返大軍名單。

同樣為世盃亞洲區外圍賽備戰的汶萊，世界排名190位，去年年底在東南亞足球錦標賽分組賽4戰皆北，上周友賽以１比３不敵馬來西亞聯賽球隊沙巴。今次汶萊大軍有13位球員來自新加坡超聯球隊DPMM，其中20歲中場哈基米在今季聯賽攻入11球，表現值得留意，惟其餘球員皆效力本土業餘聯賽，實力有限，且看能否逼港隊使出「真功夫」。

文：林卓臻、圖：足總圖片

港隊「孫仔」 孫銘謙 港隊中場 陳肇鈞（紅衫）