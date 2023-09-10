攔路虎艾卡華斯倒灶 祖高域24貫叫胡

塞爾維亞球王祖高域爭取捧走紀錄性的「24貫」再走近一大步，香港時間周六凌晨在美網準決賽盡顯強勢，以直落3盤淘汰美國新星斯路頓，時隔一年重返美網後即闖入決賽，並再次創出一系列紀錄；而其爭標最大攔路虎的上屆盟主艾卡華斯，意外出局，令祖高域於今晚改寫網壇歷史的機會率再提高。

今季4大滿貫闖決賽平紀錄 36歲的祖高域去年因無接種新冠疫苗被拒入境美國，無緣參加美網，而今年重返紐約仍然保持強勢，昨日凌晨在4強以6比3、6比2及7比6（7比4）擊敗20歲的美國新星斯路頓，生涯第10次躋身美網男單決賽，並且是他職業的第36次大滿貫決賽，成為闖入大滿貫決賽次數最多的球手。

在最新的世界排名將取代艾卡華斯，重奪世界一哥之位的祖高域，在美網躋身決賽後，令他今季在全部4大滿貫都「叫胡」，也是繼2015及2019年後第三次完成這個紀錄，追平了已退役的瑞士天王費達拿的紀錄，並列歷史第1。

至於另一場準決賽的戰果則令球迷有點意外，上屆冠軍的西班牙小天王艾卡華斯，與前世界「一哥」俄羅斯的麥維迪夫激戰4局後，以6比7（3比7）、1比6、6比3及3比6落敗，並宣告衞冕失敗，而麥維迪夫則是第3次躋身美網男單決賽，將與塞爾維亞球王爭標，試圖阻截祖高域爭取第24貫的好夢。