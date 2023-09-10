小飛魚獲巴黎奧運入場券 張心悅游出不平凡

喜歡睡覺、打機、聽音樂，聊到偶像BTS，眼睛瞪得圓圓的，語速不自覺加快……17歲的張心悅（Cindy）與其他女生沒甚麼不同，如果撇開達到奧運A標的話。4月，香港長池游泳計時賽，張心悅在200米背泳游出2分10秒35，達到巴黎奧運A標。

摘下泳鏡，望向電子板，嘴角控制不住上揚，顧不上放鬆，打電話給家人，又哭得說不出話來。「我想過去奧運，但沒想過這麼快。」不只張心悅，記得那天閉門作賽，我看着網上賽果，也揉揉眼睛，以為搞錯了——何詩蓓在17歲達到里約奧運A標，而張心悅，只有16歲（當時未過生日）。

渴望與何詩蓓並肩作戰 張心悅身高1米76，話不多，高冷氣場與「膽小」兩個字搭不上邊，卻是游泳緣由：「我7歲半開始游水，它不像陸上運動危險，不用跳來跳去，也不會跌倒、扭傷，只要浮在水面。我最喜歡背泳，躺着游很舒服。」孩子的世界很簡單，當興趣變成日復一日的練習，才發現沒想像中舒服：「為了準備亞運，我年初開始休學，每天5點起床，練水、休息、練水、休息……」中學生活應該多姿多采，看着隊友練習後，匆忙背上書包上學，聊着逐漸陌生的話題，自己只能回房休息，說不羨慕是騙人的。

但一切值得。張心悅加入港隊一年，已經歷過世青、世錦和奧運A標，也準備迎來人生首個綜合運動會，在杭州亞運200米背泳登場。「我的時間應該入到決賽，（拿不拿到）獎牌要看臨場發揮。我沒刻意追求獎牌或香港紀錄，做好自己就好。」對張心悅來說，亞運還有一重意義——與偶像何詩蓓並肩作戰：「我一直當Siobhan榜樣，她態度正面，成績又好，希望可以一起接力。」不過，港隊尚未落實接力人選，身兼4個個人項目（50、100、200米自由泳和50米蛙泳）的何詩蓓，預計只會參加接力決賽。

成績如何都要Love Yourself 還沒成年的女生，談吐舉止給人一種從容不迫的感覺，面對首個亞運，或許多人窮一生沒法到達的奧運殿堂，都是「順其自然」，彷彿沒有壓力，但可能嗎？當一次又一次，不得不拒絕朋友邀約，游到胃痛，她也會問「點解要咁辛苦」，原因簡單不過：「小時候當游水興趣，但漸漸地，付出愈來愈多時間和心血，定下一個個目標，游水變成人生最重要的事，無可取代。」

訪問最後，我們聊到嗜好，其實張心悅與其他女生沒甚麼不同，都喜歡聽歌、打機和睡覺，最愛防彈少年團（BTS）的Jin，因為靚仔。「他們最出名的一句話是『Love Yourself』。」張心悅眨眨圓滾滾的眼睛：「游得好不好，都要記得愛自己。」或許正是從容的由來。