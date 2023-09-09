歌莉嘉芙首闖美網決賽撼新1姐

19歲美國新星歌莉嘉芙（Coco）昨日在美網4強，直落兩盤6比4及7比5淘汰捷克的梅卓娃，首度打入今晚上演的女單決賽，與新1姐白羅斯的莎芭蘭卡爭后冠。「Coco」力爭成為自2017年後，首位捧起美網獎盃的本土女將。

莎芭蘭卡力爭第二個大滿貫 「能躋身決賽意義重大，希望有很多的慶祝，但這不是現在要做的，因眼前仍有一仗。」歌莉嘉芙4強獲勝後，獲得全場歡呼聲：「有些得分實在（換來）太響亮的聲音，真是怕耳朵受不了。」縱使賽事曾因示威行動而暫停，「Coco」在4強未受影響，直落兩盤擊退梅卓娃，成為自2019年「細威」S威廉絲後，首位打入美網決賽的「本地薑」。

決賽另一席位落在莎芭蘭卡身上，這位新1姐在另一場4強與美國的姬絲經過2小時32分鐘競逐後，才以0比6、7比6（7比1）及7比6（10比5）險勝，生涯同樣首闖美網決賽，試圖衝擊生涯第二個大滿貫錦標。

女雙方面，中國的王欣瑜與中華台北老將謝淑薇攜手合作，8強擊敗東道主組合打入4強，將與澳洲及加拿大組合爭決賽資格。