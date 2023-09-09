香港世青蛙王誕生 麥世霆破紀錄奪冠

麥世霆（中）贏得世青賽金牌。（World Aquatics Fb圖片）

17歲香港游泳新星麥世霆周四出戰以色列舉行的世界青年游泳錦標賽，於男子200米蛙泳決賽造出2分11秒84的新香港分齡紀錄時間，勇奪金牌，這是自何詩蓓後，香港史上第二面世青賽游泳金牌。

就讀聖若瑟書院的麥世霆（Adam）近年表現飛躍，不但閃耀學界D1賽事，屢破紀錄，同時在世界舞台亦嶄露頭角，包括去年世青賽贏得200蛙銅牌。來到今屆，Adam的水平隨着日積月累的訓練而提高，他在初賽先游出2分13秒74，僅比同組5線的美國選手慢0.33秒，以次名進身決賽。

及至香港時間周四深夜舉行的決賽，游第5線的Adam起跳反應0.65，首50米以第4名觸池，鬥至最後50米，麥世霆與身旁的美國泳手韋利斯互相競爭，最終已取得亞運資格的他，以2分11秒84成績首名掂池，比對手快0.23秒，為香港摘下一面含金量甚高的金牌，季軍為日本泳手Riku Yamaguchi。

何詩蓓後第二位金牌港將 麥世霆上月出席香港公開游泳錦標賽時透露，為準備人生首個亞運和世青賽，他與隊友早前到昆明集訓近一個月：「昆明高原訓練頗辛苦，我游到與平日訓練差不多的時間，算是不俗，但還要改善轉身和水底動作。」麥世霆今次寫下創舉，繼2013年何詩蓓後，成為第二位在世青賽奪金牌的香港運動員，這位香港新星未來的目標，還包括衝擊巴黎奧運參賽資格。