準一姐莎芭蘭嘉8強拍走鄭欽文

莎芭蘭嘉

美國網球公開賽昨日上演單打8強賽事，2號種子白羅斯女將莎芭蘭嘉以直落兩盤橫掃中國球手鄭欽文，連續5項大滿貫打入女單4強，下周排名將升至世界第一的她將與東道主球手姬絲爭奪決賽席位。

20歲的鄭欽文日前於16強擊敗5號種子積芭，職業生涯首闖大滿貫8強，她亦是自李娜、彭帥及王薔之後，第4個打入美網8強的中國球手。鄭欽文8強迎來2號種子、今屆澳網冠軍莎芭蘭嘉，最終這位「準一姐」花1小時13分鐘，以直落6比1及6比4強勢晉級。

賽後，鄭欽文失望地說：「我真的還想走得更遠，有很多進步的空間，特別是這場比賽，回去我要好好努力，提升自己。」25歲的莎芭蘭嘉生涯從未闖進美網決賽，她將於4強與2017年亞軍姬絲爭入決賽，後者以6比1及6比4擊敗溫網冠軍禾杜蘇娃。

艾卡華斯麥維迪夫爭入決賽 男單方面，頭號種子艾卡華斯延續強勢，8強以直落6比3、6比2及6比4力挫德國的沙華列夫，4強將大戰俄羅斯的麥維迪夫。另一4強大戰則由祖高域對擁有「炮彈發球」的美國球手斯路頓。