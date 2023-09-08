健美亞錦賽香港奪3金1銀1銅

第55屆亞洲健美錦標賽於尼泊爾舉行，比賽共吸引了22個國家及地區參與。而香港健美隊亦派出多名代表角逐，最終勇奪3金、1銀、1銅佳績，其中馬倩宜除了和韓傑合作奪得男女混雙冠軍外，亦在個人賽再摘銀銅各一面，滿載而歸。

港隊的3面金牌來自女子及混雙項目，杜雪欣於健體小姐（身高160cm或以下組別）力壓群雌，贏得金牌。而黄家鈺則在女子運動模特（身高165cm或以下組別）奪標。至於馬倩宜和韓傑聯手摘下男女混雙金牌。

狀態甚弗的馬倩宜再於女子一件式泳裝（公開組別）獲得亞軍外，並在健身小姐（身高165cm或以下組別）奪季。至於香港女子隊亦在女子組團體賽中獲得季軍。

其他港將亦有不俗表現，蔡佳潤在健身先生（身高170cm或以下組別）爭得第4名。張燕姬於健體小姐（身高165cm或以下組別）排名第4。另外林瓊霞在健體小姐（身高160cm或以下組別）及馬雪宜在健體小姐（身高155cm或以下組別）同樣奪得第5名。