7人征亞運莫宛螢新套路求突破

杭州亞運揭幕在即，香港武術隊昨於香港體育學院分享備戰情況。上屆銀牌得主莫宛螢透露將以新套路參戰，其父更為她改編參賽音樂，令她大為感動。至於剛於世界大學生運動會奪得1金1銅的許得恩表示，第2次出戰亞運，心情較上次多了一份淡然，希望自己好好享受舞台。

今屆亞運，香港武術隊將派出7名運動員參賽，包括：許得恩、劉子龍、陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢及沈曉榆。莫宛螢於上屆亞運勇奪太極拳太極劍全能銀牌，其後在2019年世錦賽太極劍亦有銀牌進帳。她表示，亞運延期一年後，決定採用新套路出戰，望在個人第2屆亞運有所突破：「這和5年前的套路風格截然不同，經過9個月時間，我已熟練比賽動作，希望場上表現出自己心中完美的效果。最近我亦開始調整心理狀態，不可太亢奮或放鬆，進入比賽模式。」

莫宛螢說新套路走「意境風」，表達手法由內至外：「今次採用劇集《軍師聯盟》的插曲，故我會代入軍師的角色，希望做到游刃有餘，收放自如，展現太極多層次的技巧。」說到父親多年來支持自己，今次亦有份改編歌曲，她不禁感動落淚：「感覺有人陪伴上場，多了一份力量。」

許得恩︰想盡力做好自己 港隊另一獎牌希望落在許得恩身上，但他強調比賽表現比拿獎牌重要。上屆亞運許得恩奪得「梗頸四」，他表示今屆心情不一樣，只想盡力做好自己：「第一次去亞運，只想一鳴驚人，5年後經歷許多，今次一定要好好享受。入港隊是機遇，去亞運是榮幸，有這個舞台，是showtime（表演時間）！」圖、文：許思彤、余樂詩