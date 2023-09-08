Ｕ23亞盃外港隊首戰不敵伊朗

2024「Ｕ23亞洲盃」外圍賽周三展開首輪爭奪，遠赴烏茲別克作賽的港隊，首戰於火車頭體育場硬撼伊朗。結果港隊開局不足1分鐘就失守的情況下，0比3不敵對手。

身處Ｅ組的港隊，今場派出劉家喬擔任箭頭，趙聡悟、黃皓雋及隊長余在言3位有大港腳經驗的球員坐鎮中場，梁祐維及曾以行組成中堅組合，伍瑋謙把守最後大關。

伊朗迅速入局，開賽不夠1分鐘就憑一次角球攻勢，由哈斯巴維接應頂入。領先後伊朗實施高強度逼搶，令港隊難以組織攻勢。44分鐘，伊朗再由哥巴尼頂入，半場領先2比0。

換邊後，港隊率先換入陳傲軒，一度搶回不少攻勢，可惜戰至88分鐘，伊朗憑後備入替的沙亞特建功，最終港隊輸0比3，下場將面對東道主烏茲別克。

司徒Sir：３球失波都可以避免 賽後Ｕ22港隊主教練司徒文俊承認對手實力更勝一籌，但認為3個失球都應該可以避免：「我哋係被動一方，對方無論對抗速率或技術都更好，但佢哋進攻嘅門路唔係我哋應付唔到，3個失波都係因為我哋犯錯。」林卓臻報道