灣區翼龍突解散 6球員採法律行動

灣區翼龍原定10月開季，早前更宣稱會以香港修頓場館作主場，惟日前突然傳出散班消息，一眾球員包括3名港將惠龍兒、楊和及徐遠征突然失業，引起籃壇關注。東超賽會昨日回應事件，確認灣區翼龍已經停止營運：「東超管理層決定立即停止灣區翼龍的運作，並盡力為全部的團隊成員提供令各方滿意的解約方案。」

指東超公司刻意隱瞞

6名灣區翼龍球員，包括前CBA球員朱松瑋等人，昨日發出聯合聲明，表示「毫無徵兆地」收到球隊解散消息，對消息感「震驚且無助」：「俱樂部在做出決定前未與任何球員或工作人員溝通，所有球員及工作人員都處於被迫失業狀態，由於東超公司的刻意隱瞞及誤導，導致運動員的合法權益受侵害，我們將尋求法律手段，捍衞自身合法權益。」本報就事件向惠龍兒和楊和查詢，兩人對灣區翼龍及來季去向皆禮貌地表示：「沒有回應」。