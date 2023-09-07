作客金邊力爭近1年首勝 港隊搵柬埔寨試刀

徐宏傑 港隊守將

香港男子足球代表隊今晚出戰9月份國際賽期首場國際足球友誼賽，作客金邊國家奧林匹克體育場，與世界排名低27位的柬埔寨「拍跳」。港隊自2016年後5次面對柬埔寨，獲4勝1和未嘗一敗，加上前線尖刀艾華頓賽前入籍，有望上演「地標戰」，港隊勢必全力踢好波，務求終止5仗不勝頹勢，兼爭取１年來首場勝仗。（周四晚8時開賽）■文：李浚湣／圖：香港足總

雙方對上一次交手，為去年6月印度舉行的亞洲盃外圍賽，當時港隊在莊恩安達臣領軍下，以3比0輕取對手。惟這位挪威籍主帥昨日出席賽前記者會時，表示今仗作客出戰，戰況不會如上次般輕易：「無錯上年雖然贏波，但柬埔寨依家有新教練，踢法同陣式都截然不同。加上我知道上次港隊作客嚟到柬埔寨，只能夠打和1比1，今仗我哋會盡力而為，為勝利而戰。」陣容方面，中場黃威昨晚已經歸隊，惟茹子楠則因傷落實缺陣。

陳肇鈞：球隊處最成熟階段 上次亞盃外面對柬埔寨亦有取得入球的陳肇鈞（Philip），昨日陪同莊恩安達臣出席記招，這名中場賽前不忘向對手「笠高帽」：「上場即使贏3比0，但絕對唔係易踢，佢哋後防好硬淨，球員用波同保持控球權嘅能力都好強。而對上一次我哋作客嚟到，更加只係和波而回，嗰場波佢哋甚至係表現較好嘅一方。」不過Philip強調港隊在安帥執教一年半下，目前處於最成熟階段，前線能夠製造威脅之餘，亦具備一定入球能力，有信心可在比賽中展示出來。

世界排名176位的柬埔寨近況一般，近10仗只曾2勝，球隊最近改由阿根廷教練達爾馬斯執教，或有一番新氣象。柬埔寨今次大軍名單中，由於部分球員同時要出戰Ｕ23亞盃外，只能挑選多位年過30歲的老將，經驗雖夠唯恐活力不足。值得一提，上月柬埔寨超聯最佳球員華坦拿卡，相隔一段時間重返國家隊，或成港隊心腹大患。

黃洋 港隊中場 葉鴻輝 港隊門神