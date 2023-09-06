艾卡華斯再闖8強追平阿加斯

爭取衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，周一在美網再寫下紀錄，成為自美國傳奇阿加斯之後，第二位在21歲以下3度闖入美網8強的球手，並以15勝1負的戰績改寫自己在美網的紀錄。

這位20歲的頭號種子在現場球迷的力撐下，不足兩小時以直落三盤6比3、6比3及6比4擊敗22歲意大利的艾諾迪，「今天由開始到最後一球波，我覺得自己打得很紮實，失誤不多，打到自己的節奏，嘗試網前，我很滿意自己的表現。」艾卡華斯爭取衞冕再近一步，並成為網壇傳奇阿加斯之後，第二位在21歲前已3次躋身美網男單8強的球手，阿加斯是在1988至1990年寫下紀錄。然而，這位西班牙小天王的冠軍路仍充滿挑戰，他下仗將面對德國球手施華列夫。