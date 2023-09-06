推廣單車運動產業 黃金寶踩過界出名錶

香港體壇傳奇黃金寶轉型再轉型之後，更加忙不停，繼落區擔任街坊車神又到學校推廣，昨日首次與香港品牌名錶合作推出以單車為主題系列，繼續從不同領域拓展單車運動。

年屆50的黃金寶今年辭退了港協的工作，「膽粗粗」接手早於60年代已開業的單車老店轉型做老闆，並在多個領域上放膽嘗試，目的都是推廣單車運動。近日阿寶再踩過界，與本地品牌合作推出屬於自己系列的名錶，他坦言隨着香港運動員在東京奧運到最近的世大運有出色成績，令不少商業贊助都願意投放在體育的範疇上，加強運動產業化；他提到系列命名為「BALANCE」（平衡）有特別意思，「平衡對於單車運動來說甚為關鍵，然而很多事情如生活、學習上都要注重平衡，才能達到最佳效果。面對人生的起伏，贏了，別沖昏頭腦，輸了，就由它過去。」

籲單車隊後輩享受比賽 據黃金寶介紹，他對今次設計提出不少意見，希望將所有單車元素都放進去，例如在錶盤上「1457」時標都採用夜光設計，以紀念他當年奪得彩虹戰衣（世界冠軍）的時間——17分45秒。

提到即將開幕的杭州亞運，曾贏得3屆亞運金牌的阿寶，今屆會以另一個身份出席，並會提前到杭州協助宣傳，問到這位大師兄對港隊有何期望及忠告：「我不想給太大壓力，最重要是發揮水平，享受比賽。」阿寶表示會出席亞運開幕禮，首次以觀眾身份欣賞表演。