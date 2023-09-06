蕭頴瑩爭衞冕︰視壓力為動力

香港馬術隊將派出歷來最大團隊9名運動員（11對人馬組合）出戰杭州亞運，港隊將首次同時於盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽3個項目出戰個人及團體賽。上屆亞運為香港贏得首面金牌的蕭頴瑩（Jacqueline）將迎來個人第5屆亞運，將於盛裝舞步項目力爭衞冕。

蕭頴瑩今屆會夥拍馬匹「馬會驍騰」出賽，近月她與港隊正於歐洲訓練及比賽，比賽馬匹會從9月21日起分兩批抵達杭州，9月26日的盛裝舞步賽為第一個比賽項目。對於今屆賽事，Jacqueline表示︰「上屆亞運我學會相信自己，好開心這面金牌提升了香港對馬術的關注度，我已有4屆亞運經驗，今次要衞冕固然面對一定壓力，但壓力也成為我的動力。」

期待與新面孔並肩作戰 今屆賽事港隊有不少新面孔，陳萃彥、凌慇和馬琳均首次參賽，各項團體賽將由經驗騎手帶領新人，蕭頴瑩表示期待：「今屆港隊參賽人數增加，每個項目都會出戰團體賽，證明馬術運動在香港發展又進一步，期待與大家並肩作戰。」

余樂詩報道