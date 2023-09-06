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U15東亞錦港隊無緣晉級
香港15歲以下代表隊昨日出戰最後一場東亞足協U15錦標賽分組賽，與日本交手，港隊上半場曾一度領先3比1，可惜未完半場已被追平，下半場更連失7球，最終以3比10落敗，由於同組中華台北贏波升上次席，第3名的港隊無緣晉級淘汰賽，只能跌入名次賽。
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