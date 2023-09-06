加盟冠忠南區圓夢去到盡 李小恆職業足球大冒險

為了足球，你肯去到幾盡？李小恆（Raphael）為專心朝足球發展，上季季中向大學申請退學，結果約半年後成功轉會至冠忠南區，加入一間具職業規模的球會。也許在旁人眼中，Raphael暫時取捨學業的決定十分冒險，但對Raphael而言，這個可能是容易不過的選擇：「書可以遲啲先讀，但我呢世可能只得一次機會，去挑戰職業足球咋！」

很多人對李小恆第一印象，都是來自他出身自巴黎聖日耳門及阿積士青年軍的背景，不過他澄清一切是「美麗的誤會」，實際上他只曾到這兩支球隊試腳跟操，PSG期間突然遭受傷患，導致幾個月不能踢足球，及至試腳後不獲取錄，其後在阿積士的經歷，更令Raphael得到寶貴教訓。他指當時被爭勝心沖昏頭腦，以致無法在試腳期間管理情緒：「當時練習賽一落後，就開始發脾氣，甚至想放棄，雖然爸爸提我要保持集中，爭取表現吸引球隊簽我，但真係一句都聽唔入耳！」

最終Raphael因其態度問題，未能與阿積士青年軍簽約，他苦笑道：「嗰陣爸爸好嬲，差唔多幾個禮拜都唔肯同我講嘢。」到2016年，Raphael跟隨母親到香港生活，而Raphael的足球夢，正是在這顆東方之珠實現，他去季代表半職業的港會出戰港超，今季則轉投冠忠南區，他感嘆：「如果舊年有人同我講，1年後有得踢冠忠南區，我可能唔敢相信，而且唔係好多球隊，會將寶貴嘅外援名額，用喺經驗唔深嘅球員身上，所以好多謝球隊咁信任自己。」

不惜退學留港征戰 記者去季上半季曾訪問Raphael，他當時透露去年為大學「空檔年」（Gap Year），讓自己得以出戰港超，如今Raphael繼續留港征戰，他解釋為了追逐足球夢，上季季中已退學：「其實可以揀Online Learning，但兩地時差真係好難搞，如果以咁嘅方式讀落去，可能要由香港時間晏晝五點，上到凌晨兩三點㗎。」

眼見Rapahel決定退學，家人起初難免感到擔心，但Raphael始終對職業足球十分嚮往，繼而打動家人支持其決定：「上年難得可以喺港會展開職業生涯，我唔想因為讀書，搞到冇得繼續踢，因為呢世可能只得一次機會，去挑戰職業足球，同埋屋企人好明白足球對我嚟講有幾重要，好彩依家同南區簽咗約，總算令佢哋放心啲。」

盡力踢好波應付挑戰 Rapahel成為南區一分子後，將要與艾華及羅拔奧度等猛將爭正選，不過他已準備好應付挑戰：「依家條路好清晰，就係盡力踢好波，即管睇吓我嘅職業生涯可以行到幾遠！」這個就是李小恆，一位奮力追逐夢想的男孩。

圖、文：鄧文滔