祖高域闖8強本土3子做攔路虎

塞爾維亞球王祖高域爭取紀錄性「24貫」再近一步，周日在紐約舉行的美網以直落三盤6比2、7比5、6比4擊敗外圍賽晉級的克羅地亞球手高祖，鎖定男單8強席位。

這是36歲的祖高域在生涯第13次躋身美網8強，僅次於美國傳奇干納斯的紀錄（17次），同時也是祖高域在生涯第57次闖入大滿貫8強，僅差一次可追平費達拿保持的紀錄，而這位今屆2號種子晉級後要面對擁有主場之利的富斯。

值得一提的是，今屆美網8強中，東道主球手佔有3席，分別為富斯、泰科爾及斯路頓，這是自2005年後首次。其中斯路頓在16強賽事中，兩度開出時速149公里的「炮彈發球」，與美國名將魯迪克在美網保持的152公里紀錄發球相當接近，令人期待。

施華德倒灶提早畢業 女單方面，美國新星歌莉嘉芙以6比3、3比6及6比1擊敗禾絲妮雅琪，終結了「丹麥甜心」的復出神奇之旅。至於「一姐」施華德則大熱倒灶，苦戰三盤以6比3、3比6及1比6不敵前法網冠軍的「剋星」奧絲達賓高，提早出局。