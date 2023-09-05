紅牛包Q韋少10連勝破天荒

「韋少」10連勝創歷史！周日晚F1意大利站，雖然主場的法拉利沙恩斯排頭位起步，惟紅牛衞冕總冠軍麥斯韋斯塔本延續強勢，比賽未夠三分一已超越這位西班牙車手並一放絕塵，終以1小時13分41秒143的明顯優勢，自5月美國邁阿密站至今連續第10個分站掄元，成為歷史第1人。其隊友佩雷斯亦交足功課以第2名衝線，助紅牛再一次包Q。

內鬥贏勒卡歷沙恩斯獲第3 今站在全季平均速度最高的蒙扎賽道上演，艾法托利日籍車手角田裕毅於熱身圈遇上戰車引擎故障而退賽，比賽延遲開始。一起步排頭位的沙恩斯雖能守住領先位置，但「韋少」從後一路施壓，至第15圈啟動DRS系統力追，逼到沙恩斯犯錯鎖胎失速，並在下一個彎成功爬頭。之後韋斯塔本迅速拉開距離，並一路帶到尾贏得意大利站冠軍，創下分站10連捷的紀錄！

在比賽後段，紅牛佩雷斯憑超班戰車升上第2位，兩位法拉利車手沙恩斯及勒卡歷為爭最後一個「櫈仔位」展開激戰互有領先，雙方鬥至最後一圈，勒卡歷搏到鎖胎都未能再次超越隊友，結果沙恩斯收獲季軍，而勒卡歷只能以「梗頸四」完賽。

麥斯韋斯塔本