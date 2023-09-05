港隊遠征U23亞盃外 司徒Sir︰10日4戰考驗體能

香港男子22歲以下代表隊前晚啟程遠赴烏茲別克，出戰亞洲足協23歲以下亞洲盃外圍賽。上機前主教練司徒文俊坦言，部分球員剛為球隊完成聯賽，體能上或有所顧慮，但認為眾將在港超累積不少經驗，即使面對3支中、西亞勁旅，仍然有力爭取出線。

港隊在Ｕ23亞盃外被編入Ｅ組，明天就要惡鬥伊朗，3日後再硬撼上屆亞軍烏茲別克，並在9月12日與阿富汗交手。然而葉卓文、劉君正、鄭進泓等多名主力，在上輪港超均有披甲，主教練司徒文俊坦言有點憂慮︰「雖然東方、冠忠南區無比賽，不過香港Ｕ23、均業北區、晉峰加埋都有十幾人，啱啱喺星期日踢完。我諗佢哋4日2戰應該冇問題，所以第一場排陣上都唔會考慮太多，反而係再之後嘅兩場，講緊10日內踢4場波，就可能抿啲。」

做好防守爭「最佳次名」 今次港隊23人大軍名單，大部分球員皆在球會獲得穩定上陣時間，「司徒Sir」直言與上屆陣容相比，今屆眾將港超經驗更多：「起碼伍瑋謙、余在言同黃皓雋，可以由大港腳歸隊，當然少咗陳晉一有影響嘅，但宏愷志近幾場聯賽客串左閘，都達到基本要求，羅焯熙喺之前友賽狀態又唔太差。」司徒文俊續指同組對手實力強勁，會先做好防守，務求盡量減少失球數字，但認為球隊在前線有力爭取入球，目標以「最佳次名」資格出線。■圖、文：李浚湣

司徒文俊