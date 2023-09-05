艾華頓：拚盡全力爭士哥

昨日港隊操練中，被補選入伍的艾華頓首度亮相。這位上季港超神射手表示入籍為港披甲，是他來港後一直以來的目標，並表示有信心幫助港隊爭取入波，拚盡全力。

首次參與代表隊操練後，艾華頓也分享他的感受：「教練希望我哋以射門，去完成每一次進攻訓練，另外喺失去控球權嘅時候，需要盡快搶番控球權，我鍾意咁嘅踢法。」是日分隊賽中，艾華頓被港隊主教練莊恩安達臣安排出現在左右兩翼，這位理文前鋒就表示更擅長踢右翼：「大家都知我鍾意踢右邊，但如果安帥要我踢其他位我都唔介意。」

上季艾華頓於港超斬獲17球，與丹恩奴域及明加索夫同膺聯賽「神射手」，今季這位理文前鋒繼續腳風不俗，聯賽首戰對晉峰就斬獲入球，他表示已準備好為港隊搶士哥：「港隊呢幾場波都有入波機會，係差啲運氣，我希望我可以幫到手，相信只要夠團結，我哋可以入到波。」

「係時候回饋番大家」 正積極為2026年世盃亞洲區外圍賽以及「亞洲盃」決賽周備戰的港隊，將近1年未能靠己隊球員取得入球，千呼萬喚下終於成功入籍的進攻好手艾華頓，也因此被寄予厚望。艾華頓表示為港披甲是他一直以來的目標：「我喺2015年首次來港，當時已經好想為港隊披甲，過去8年香港畀咗我好多機會，去展示我嘅能力，係時候回饋番大家。」他續指老婆與兒子，是他決定入籍的最大動力。