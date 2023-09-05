作客柬埔寨前最後一操 安帥大讚艾華頓佢好有威脅！

為備戰周四（7日）作客柬埔寨的國際足球友誼賽，香港男子足球代表隊昨於賽馬會足球訓練中心（FTC），進行離港前最後一操。主教練莊恩安達臣除大讚剛成功入籍，並獲補選入隊的前鋒艾華頓外，又透露正效力德丙球隊恩高斯達特的米高，亦有望在今周內取得特區護照，並在9月11日主場對汶萊一仗趕及上陣。■圖、文：李浚湣、

林卓臻

港隊決選23人是日悉數現身操練，包括3名在內地聯賽效力的球員茹子楠、梁諾恆及安永佳，而內容則以演練逼搶戰術為主，為時約1個半小時便結束。

今課操練焦點，必屬剛成功入籍的前鋒艾華頓首次隨隊操練，收操後主帥莊恩安達臣對這名理文射手讚不絕口：「艾華頓為港隊喺前場帶嚟更多質素、速度，佢絕對係一個好有威脅嘅球員，港隊真係好需要。但我唔會畀太大壓力，要求佢每場都入波，始終去到國際賽事水平更高，面對嘅對手更難應付，但我對佢有信心。」

米高有望趕及入籍鬥汶萊 除此之外，安帥又提到另一前鋒米高的入籍情況：「進度唔錯，預計米高可以喺今個星期之內拎到特區護照，對柬埔寨一定趕唔切，但有機會喺下星期一對汶萊上陣。」不過安帥續指陣中另一射手安永佳，在其效力的中甲球隊廣西平果哈嘹要求下，需要提早歸隊備戰下輪聯賽，因此將會缺陣第2場對汶萊的友賽。

徵召費蘭度加強逼搶 港隊今次大軍名單上，出現了羅素、費蘭度兩個相對陌生的名字，安帥則解釋道：「勞烈斯受傷嚟唔到，所以揀咗羅素，同佢首次合作。而補選費蘭度就有兩個原因，首先兩名踢同樣位置嘅東方球員受傷，左閘位置唔夠人，另外今次對手較弱，我哋需要兩閘球員壓上前逼搶，多過防守，呢樣亦係佢嘅強項。」

在踢完兩場國際友誼賽後，安帥將於下月尾帶領港隊U23出戰亞運，他透露已決定3名超齡球員人選為李毅凱、胡晉銘及安永佳，又指傑志因「撞期」出戰「亞冠盃」賽事，決定只放潘沛軒及另一小將予港隊。