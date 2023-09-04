艾卡華斯闖關望同費達拿睇齊
今屆美網昨日舉行男單第3圈賽事，衞冕的西班牙小王天艾卡華斯，以6比2、6比3、4比6及6比3力挫英國的伊雲斯，連續3年殺入賽事16強。
頭號種子艾卡華斯爭取成為自2008年費達拿後，首位於美網衞冕成功的男子球手，惟第3圈面對世界排名28的伊雲斯遇上考驗，經過3小時10分鐘比併後，終有驚無險晉級。賽後艾卡華斯表示：「伊雲斯是個棘手的對手，他常常走到網前，而且削球及球感都很出色。幸好今場我也有不俗表現，我們都有一些精彩的擊球，連我們自己都會滿足而笑，相信球迷都會滿意。」艾卡華斯16強的是意大利22歲球手Matteo Arnaldi，後者於第3圈以直落3盤淘汰英國球手諾利。
中國新星鄭欽文闖女單16強
女單方面，中國20歲新星鄭欽文苦戰3盤後，以6比3、4比6及6比4擊敗意大利的Lucia Bronzetti，創下個人美網最佳成績，16強將大戰5號種子突尼斯1姐積芭。至於3號種子美國球手柏古拉則以盤數2比1擊敗烏克蘭的絲維杜蓮娜，同樣躋身16強。
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