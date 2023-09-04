主場再負安徽文一 香港金牛完成首季之旅

香港金牛昨晚在全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽Game 2，主場迎戰常規賽1哥安徽文一。金牛雖有外援坎普轟入全場最高的31分，但仍以92比109不敵多點開花的安徽文一，在3場2勝制下以0比2出局，結束首季NBL之旅。

常規賽排名第8的香港金牛，季後賽首圈挑戰常規賽1哥安徽文一，首場作客以99比113落敗，今季3次對碰未嘗一勝。昨晚港將梁兆華復出，首節轟入三分球，與坎普同樣貢獻5分。首節安徽文一發揮明顯較佳，憑原晨雲及蔣淯安各得9及8分，大幅領先30比17。

17分之差不敵常規賽1哥 次節香港金牛一度落後最多21分，其後憑坎普發動反擊，多次硬闖禁區得分，「關鍵先生」楊睿騏亦挺身而出，轟入三分球，另殺入籃底妙傳李佳益上籃，協助金牛收窄差距，此節金牛與對手拉成均勢，打出26比28，半場追至43比58。

惟換邊後坎普「熄火」僅得4分，金牛靠另一外援塞爾登單節轟12分，不過安徽文一火力更猛，重新擴大領先優勢至90比63。第4節進入安徽文一台將蔣淯安表演時間，裏外開弓連獲7分，金牛仍未放棄，楊睿騏博得「and 1」，加上坎普單節9分，尾段亦有塞爾登轟「3＋1」，惜仍以92比109不敵對手，季後賽無緣晉級。■余樂詩報道