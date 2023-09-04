主場挫維德角今屆第３勝 日本男籃進軍巴黎奧運

日本隊上周六於男籃世界盃17至32名名次賽，主場以80比71擊敗大西洋島國維德角，憑3勝2負成績位列亞洲區第一，取得明年巴黎奧運入場券。

完場播《男兒當入樽》歌曲 日本隊今仗面對維德角，半場領先50比37領先，最終在沖繩主場以80比71力挫對手，今屆世盃以第19名完成，成績排名亞洲第一，獲明年奧運參賽資格。歸化洋將Joshua Hawkinson貢獻29分、7個籃板及4次助攻，富永啓生轟入6記三分球獲22分，另外身高1米72的河村勇輝亦有14分及8次助攻進帳。

今屆日本隊打出驚喜，小組賽爆冷擊敗平均身高2米的芬蘭，成為唯一能在小組賽獲勝的亞洲球隊，其後在17至32名名次賽先後戰勝委內瑞拉和維德角，搶得奧運入場券。比賽結束後，會場播放經典籃球漫畫《男兒當入樽》電影版歌曲《第零感》，全場球迷興奮合唱。

效力ＮＢＡ太陽的渡邊雄太致謝時不禁流下男兒淚，他早前表示如果日本未能出席明年奧運，就會退出國家隊，賽後他在社交平台Po文：「我真的很擔心這事會成真，我會繼續代表國家隊，直到死為止，感謝你們一直以來的支持！」