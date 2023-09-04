VAR登場推翻張廣然入球 深水埗不敵均業北區

昨日港超聯頭場之一，深水埗於主場深水埗運動場同均業北區合演「地區打吡」。今場為港超史上首次起用視像助理裁判（VAR）協助執法，最終深水埗在張廣然入球被推翻下，以1比4不敵北區。

剛經歷大敗的深水埗，是役有中堅拿亞傷愈復出，隊長顏卓彬續任防中，尼高拉斯與張廣然及柏羅邦組成三叉戟。均業北區則由何振廷及肯迪墮後派牌，支援馬圖斯與王力威攻堅。

黃偉國梅開二度 上周輪空的均業北區初段已確立領先優勢，馬圖斯接應張俊軒傳送，插水式頭槌打開紀錄，5分鐘後深水埗極速扳平，柏羅邦斬中，尼高拉斯衝前迎頂破網。主隊之後再有張廣然遠射得手，但經視像助理裁判（VAR）覆核後，指禁區內有球員越位在先，將入球推翻。北區隨後接連於邊路「搵甜頭」，惟張俊軒及肯迪的頭槌同樣無功而還，半場踢成1比1。

下半場深水埗差點反超前，49分鐘尼高拉斯罰球直射僅擦楣而出。68分鐘深水埗策動反擊，柏羅邦推順勁射，但被林駿杰接實。北區之後收起前場「巴西孖寶」，71分鐘後備入替的羅曉聰主射罰球，未能考驗主隊門將奧利斯。4分鐘後林樂勤左路傳中，黃偉國近門撞入，為北區再次領先2比1。比賽尾段，倒戈的羅港威禁區內抽入，加上「阿國」補時階段再下一城，最終北區以4比1擊敗深水埗，取得今季首勝，後者則錄得3連敗。■圖/文：林卓臻、李浚湣