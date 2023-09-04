陳肇鈞補時一箭定江山 絕殺標準流浪大埔連捷

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」連場激鬥，其中大埔本季首次在主場大埔運動場出擊，迎戰標準流浪。最終主隊憑中場陳肇鈞補時階段一箭定江山，以1比0力挫客軍，在聯賽連贏兩場。■圖/文：鄧文滔

佔主場之利的大埔，兩名新兵謝臣和卡朗悉數擔正，陳肇鈞聯同雷仙奴負責控制中場，加比爾和馬高斯山度士鎮守中路；流浪方面，盧均宜和朴鍾範重返正選，上場「戴帽」的伊巴謙和劉智樂在前線爭取入球，基奧雲尼先列後備。

雙方初段僵持不下，流浪神田夢實左路推大位勁射高出，其後劉智樂禁區頂附近起腳，同樣未中目標。眼見遲遲未能打開紀錄，流浪到40分鐘以岡本玲仁入替林衍廷，試圖加強攻力，惟都未能取得入球，半場互無紀錄。

流浪換邊後繼續向對方施壓，劉智樂禁區內搶贏對方球員後窄角度起腳，被大埔門將謝家榮接實。大埔亦不乏攻勢，雷仙奴禁區外施射，被梁興傑接實，59分鐘，後備入替的利馬橫傳予雷仙奴，後者遠射卻中楣彈出。79分鐘流浪獲黃金機會，神田夢實主射罰球中楣底彈出，朴鍾範頭槌攻門，又被羅振庭成功護空門。眼看雙方握手言和之際，補時階段，雷仙奴右路橫傳，陳肇鈞門前射入，大埔贏1比0完場。

謝家榮：係有啲運 大埔門將謝家榮是役力保不失，承認球隊勝出有幸運成分：「首先要多謝球迷，有佢哋打氣我哋特別落力，同對手有幾球中門框，而我哋把握到機會絕殺，係有啲好彩。」流浪總教練王家中指兩隊同受颱風影響，以致近日未能如常操練，但不會以此作藉口，並讚大埔值得贏波：「大埔確實踢得好啲，佢哋加咗啲外援後明顯有進步。」