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颱風襲港兩場港超擇日再戰
超強颱風「蘇拉」雖已遠離本港，惟昨日天文台發出的8號烈風或暴風信號，在下午4時前維持，足總宣布原定昨午3時假香港仔運動場上演的冠忠南區對港會，以及晚上6時假旺角大球場舉行的東方對傑志的兩場港超聯比賽延期舉行，補賽日期將稍後公布。
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