深水埗均業北區演地區打吡

深水埗上輪慘吞標準流浪9蛋，隊長顏卓彬承認球隊士氣難免有影響，但同時指出全隊對比賽的飢渴感亦因此大增：「大家都好希望盡快重整旗鼓，用一場勝仗重拾信心。」「彬仔」過往曾與何振廷及梁志榮在傑志共事，如今位置變了各為其主，令「彬仔」非常期待今次對決：「離開傑志後第一次對番，感覺好特別。」傷兵方面，挪威中堅拿亞已經投入訓練，惟前鋒鄧嘉仍有傷在身，上陣成疑。