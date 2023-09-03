大埔主場首騷火併標準流浪

謝臣 大埔新兵

今日港超聯連場好戲，其中大埔今季首次地頭出擊，於大埔運動場火併標準流浪。「綠戰士」上輪聯賽開齋後信心大增，今場喺主場球迷面前當然不想失威；上場狂轟9球的流浪，一班鋒將殺得性起，今場肯定會繼續搶士哥，對攻大戰，好睇過戲！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

堅Sir領紅作壁上觀 大埔上場以1球擊敗東方，收穫今季聯賽首勝，惟代價是主教練李志堅領紅被逐，今季首次主場出擊只能作壁上觀，「堅Sir」笑言事件僅屬足球比賽常見之事：「只能夠樂觀面對。」他又提到今仗對手流浪，大讚進步明顯：「佢哋延續咗上季班底，再加強咗個別位置，依家實力絕對係聯賽頭幾隊，而我哋係仲要透過多啲比賽去Upgrade。」「堅Sir」透露流浪借將蔡立靖沒受條款約束，是役可以倒戈，此外謝臣及卡朗兩位森巴新兵都可以候命。

標準流浪剛以9球大炒深水埗旗開得勝，總教練王家中（Henry）滿意球隊表現，大讚球員整場十分搏命，但他強調比賽逐場計，面對大埔絕不能鬆懈：「大埔就算輸畀傑志嗰場，都踢得唔差，我哋中場逼搶要做好啲，始終打反擊係我哋強項，目標攞3分。」Henry又提到自己對同鄉蔡立靖十分了解，即使這名中場未操弗，但仍會重點防守他。值得一提，上仗因傷提早退下火線的後衞馬相訓已無大礙。

劉智樂 標準流浪射手