大埔簽巴西兵謝臣卡朗

謝臣重遇陳肇鈞

對於首次來港落班，將穿上12號球衣的謝臣認為是一個全新挑戰：「我早前已在亞洲踢球，香港這裏環境很好，我的英語也不錯，所以適應和生活方面絕對沒有問題。我來這裏目標很簡單，就是盡力贏每一場比賽，希望能夠盡快融入球隊體系。當然，也很高興重遇年少時已認識的Philip（陳肇鈞），期待與他在中場合作。」