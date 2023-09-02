大埔簽巴西兵謝臣卡朗
港超聯球隊大埔昨日宣布，簽入兩名巴西球員謝臣（Gerson Fraga Vieira）及卡朗（Kayron），兩人更有望在明日（3日）聯賽主場惡鬥標準流浪趕及上陣。
現年30歲的謝臣司職中場，青年軍時期在巴西甘美奧成長，與陳肇鈞屬同期隊友，亦曾代表巴西U17國家隊參與「世少盃」等國際賽事，共上陣14場攻入3球。2016年，謝臣首次外闖亞洲，踢過印度聯賽及為日乙山口雷法效力。
謝臣重遇陳肇鈞
對於首次來港落班，將穿上12號球衣的謝臣認為是一個全新挑戰：「我早前已在亞洲踢球，香港這裏環境很好，我的英語也不錯，所以適應和生活方面絕對沒有問題。我來這裏目標很簡單，就是盡力贏每一場比賽，希望能夠盡快融入球隊體系。當然，也很高興重遇年少時已認識的Philip（陳肇鈞），期待與他在中場合作。」
至於卡朗現年28歲，來港前主要在巴西聯賽打滾。大埔教練團對其加盟表示歡迎，期望「13號仔」Kayron可加強前線火力之餘，可為人腳安排上帶來更多選擇。
李浚湣報道
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