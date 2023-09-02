冠忠南區乘勇追擊港會

冠忠南區射手 史提芬彭利拿（右）

至於今日港超聯頭場，冠忠南區於主場香港仔運動場，與港會正面交鋒，今戰為首場有視像助理裁判（ＶＡＲ）協助執法的港超賽事。南區開季錄得兩連勝，今場必定乘勝追擊；至於港會上場經歷大敗，且看能否及時反彈，帶來驚喜。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

今場有ＶＡＲ協助執法 冠忠南區連續兩輪主場出擊，面對剛大敗的港會，主教練楊正光強調能掉以輕心：「上季對住港會有輸有贏，今季佢哋加咗啲華人球員之後，實力有增無減，如果主力今場回歸就更難踢。」今場有ＶＡＲ協助執法，「光Sir」指球員務必更好把握進攻時機，以免跌入越位陷阱。

去季效力港會的李小恆是役有望倒戈，他坦言港會在其心中有特別地位，但現會專注為南區爭勝：「好感恩港會肯畀機會我展開職業生涯，但到比賽嗰日，我會將呢啲嘢拋諸腦後，幫南區全取3分兼做到開季3連勝。」

港會今場有主教練東尼咸美頓（Tony）復出領軍，惟門將費查未及歸隊，勢將繼續缺席。Tony希望上仗落敗能令球員如夢初醒，盡快進入狀態：「今場仲有幾名球員缺陣，但我哋唔可以當呢個係藉口，要重整旗鼓，爭取分數。」

港會翼鋒 江展民（白衫）