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開戰與否賽前5小時決定
受超強颱風「蘇拉」影響，足總宣布如開賽前5小時，天文台發出或即將發出8號或以上訊號、「黑雨」警告，賽事會延期舉行；如果當時為「3號波」或以下、紅雨、黃雨警告訊號，足總則按既定程序視察場地，檢查並確認是否適合如常比賽。所有最新資訊，球迷可留意足總官網的公布。
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