體育

艾華頓成功入籍

艾華頓（理文圖片） 艾華頓（理文圖片）
艾華頓（理文圖片）
港超球隊理文昨日透過Fb專頁宣布，前鋒艾華頓已獲得香港特區護照，可轉為本地球員身份出賽。理文主教練曾昭達表示球隊上下都替這位射手感到高興，並指對其本人、球隊及香港隊而言是三贏局面。
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