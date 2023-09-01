恩查首操朱志光：佢似丹恩

剛加盟傑志的奧地利外援恩查，昨日首度於賽馬會傑志中心操練。這位曾在「歐國盃」決賽周披甲的前鋒，表示希望用表現打動教練團，爭取為傑志踢「亞冠盃」。傑志總監兼主教練朱志光，則形容恩查射術與丹恩奴域相似。

恩查昨日正式跟隨「藍鳥」操練，熱身後參與攻守戰術演練及射門訓練，到分隊對抗賽期間，就於一旁進行單獨訓練。恩查談到對香港的第一印象：「香港係個大城市，奧地利嘅大型建築，同呢度比都顯得好細。」

希望可落場踢亞冠 現年34歲的恩查首次到亞洲落班，他表示：「我喺歐洲踢咗18年波，係時候接受新挑戰。踢歐聯係我嘅夢想，但一直冇機會，所以希望可以喺呢度踢到亞冠盃。」連同恩查，現時傑志共有12名外援在陣，當中包括金信煜、祖連奴，明加索夫及伊高沙托尼等前鋒，面對激烈競爭，這位奧地利前鋒表示：「我會證明自己，以換取落場機會。」朱志光則稱恩查操練表現對辦，但仍要時間適應：「佢嘅射術同丹恩奴域（前傑志前鋒）差唔多，不過仲要多啲了解隊友嘅風格。」圖、文：林卓臻